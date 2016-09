Pilot stürzt mit Ultraleichtflugzeug ab und stirbt

Foto: dpa

(Dierdorf (dpa/lrs)) Bei einem Flugtag auf dem Flugplatz in Dierdorf-Wienau (Kreis Neuwied) ist am Samstag ein Pilot mit seinem Ultraleichtflugzeug abgestürzt. Wie die Polizei in Koblenz mitteilte, kam er dabei ums Leben.