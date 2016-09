Die bei einem Atemalkoholtest festgestellten Werte versetzten die Beamten in helle Aufregung, der 55-Jährige kam am Mittwoch auf 4,99 Promille. «So viel hatten wir noch nie», sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. «Und er war sogar noch ansprechbar.» Die Geräte für diese Tests arbeiteten in der Regel sehr gut und seien genau, sagte er. Der im Ortsteil Schaidt angetroffene Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.