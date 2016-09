Ein Beispiel sei das Fach Geschichte, in dem sich Kinder so virtuell und interaktiv in eine andere historische Zeit zurückversetzen können. «Dann erleben sie historische Ereignisse ganz anders, als wenn sie nur darüber lesen», sagte Breitlauch. «Sie erzählen Geschichte quasi mit - und lernen beim Spiel, ohne dass sie es merken. Lernen muss nicht wehtun.»

Es gehe nicht darum, dass Schulbuch zu ersetzen, sondern neue Lehr- und Lernmöglichkeiten aufzutun. Bisher gebe es jedoch wenige solcher «Serious Games» (ernsthafte Spiele), die einen nachprüfbaren Nutzen über die Unterhaltung hinaus haben. Denkbar seien sie jedoch für nahezu alle Fächer, sagte Breitlauch.