Rätsel um Giftschlangen in Zweibrücken: Leiche des Halters wird obduziert

Der 58-Jährige war am Donnerstag tot aufgefunden worden. Der Leichnam sollte am Freitag obduziert werden. Die Balkontür in der Wohnung stand auf, Terrarien in der Wohnung waren leer. Es sei nach wie vor unklar, ob Giftschlangen entkommen seien, sagte der Stadtsprecher. Man habe sich sicherheitshalber für eine Warnung der Bevölkerung entschieden - auch, weil direkt gegenüber ein Kindergarten liege. Es gebe keine Vorschrift, das Halten giftiger Tiere zu melden, so sie nicht unter Artenschutz stehen.