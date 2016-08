Raser hängt Zivilstreife nach Verfolgungsfahrt durch Trier ab

Foto: Frank Goebel

(Trier) Ein Autofahrer hat sich mit der Polizei eine waghalsige Verfolgungsjagd durch die Trierer Innenstadt geliefert. Mit rund 120 Kilometern pro Stunde raste er in der Nacht zum Samstag am Moselufer entlang und überfuhr dabei fast eine Radfahrerin in der Kahlenfelsstraße, wie die Polizei am Samstag mitteilte.