Rechnungshof Rheinland-Pfalz: Rabatte bei Windrädern waren rechtswidrig

Im Streit um Ausgleichsleistungen beim Bau von Windrädern besteht der Landesrechnungshof darauf, dass die in vergangenen Jahren erhobenen Rabatte für Energieunternehmen rechtswidrig waren. Mehrere Äußerungen und rechtliche Bewertungen des Ministeriums seien «falsch und bedürfen der Richtigstellung», betonten die Rechnungsprüfer am Freitag.Die Behörde wandte sich insbesondere gegen jüngste Erklärungen von Staatssekretär Thomas Griese (Grüne), dass «dem Naturschutz kein Cent» entgangen sei. Nach einer vom Umweltministerium vorgelegten Aufstellung erfolgte bei 367 Windkraftanlagen ein Ausgleich für den Eingriff in die Natur über eine «Realkompensation» - also in Form von direkten Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz wie zum Beispiel etwa Brachflächen für Brutplätze gefährdeter Vögel.Beim Bau von Windrädern hätte dies aber gar nicht in Betracht kommen dürfen, erklärte der Rechnungshof: «Derartige Beeinträchtigungen sind nicht ausgleichbar oder ersetzbar.» Bei 100 Windrädern wurden von den Landkreisen zwar Ersatzzahlungen festgelegt - zugleich aber Rabatte von 90 Prozent gewährt. «Das war nach der damaligen Rechtslage auch rechtskonform», sagte Griese kürzlich im Fachausschuss des Landtags.Der Rechnungshof widerspricht dieser Aussage: «Rabatte zugunsten von Windkraftanlagenbetreibern waren erkennbar rechtswidrig.» Zudem wirft die Behörde dem Land einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz der Verfassung vor, weil nur ein Teil der Windkraftunternehmen in den Genuss der Rabatte gekommen sei, während andere Zahlungen in ungekürzter Höhe leisten mussten. «Ein sachlicher Grund, der die unterschiedliche Verfahrensweise rechtfertigen könnte, ist nicht erkennbar.»Der Landesrechnungshof wirft dazu die Frage auf, ob hier ein Verstoß gegen das Beihilferecht der EU vorliegen könnte, und mahnte einen vom Ministerium dazu angeforderten Bericht an. Anlass der Beratung im Umweltausschuss war ein Bericht der SWR-Sendung «Report Mainz», wonach dem Naturschutz weit mehr als 50 Millionen Euro verloren gegangen sein sollen. Griese wies dies als «Fantasiezahl» zurück.

Bericht des Landesrechnungshofs

Reaktion des Umweltministeriums zu Bericht des Landesrechnungshofs