Regierung nimmt Ministerin Hubig vor CDU-Kritik in Schutz

«Es lässt vermuten, dass Sie, Frau Hubig, es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen», sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Martin Brandl, am Donnerstag im Landtag in Mainz. «Die Vorwürfe stehen im Raum.» Hubig, die seit Mai rheinland-pfälzische Bildungsministerin ist, sprach nicht selbst dazu. Staatskanzleichef Clemens Hoch (SPD) nahm sie in Schutz. «Es geht hier um einen längst bekannten und abgeschlossenen Sachverhalt.»

Der damalige Generalbundesanwalt Harald Range hatte 2015 gegen die Macher des Blogs Netzpolitik.org wegen Landesverrats ermittelt. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) versetzte ihn im Zuge der Affäre in Ruhestand. Range hatte betont, Hubig habe ihm die Weisung erteilt, die Ermittlungen einzustellen. Hubig und Maas wiesen diese Darstellung im Bundestags-Rechtsausschuss zurück. Bei der Berliner Staatsanwaltschaft gibt es Berichten zufolge den Aktenvermerk eines Range-Mitarbeiters, der dessen Darstellung belegen soll. Die Ermittlungen wurden im März eingestellt. Hubig sagte in der vergangenen Woche, es gebe «sehr unterschiedliche Wahrnehmungen der Gespräche». Sie wies zurück, eine Weisung erteilt zu haben.