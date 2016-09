Rehlinger will Einzug der AfD in Saar-Landtag verhindern

Anke Rehlinger (SPD). Foto: Oliver Dietze/Archiv Foto: dpa

(Saarbrücken (dpa/lrs)) Die Spitzenkandidatin der saarländischen SPD, Anke Rehlinger, will den Einzug der AfD in das Landesparlament verhindern. «Ich werde dafür kämpfen, dass die AfD gar nicht erst in den saarländischen Landtag einzieht», sagte Rehlinger der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. «Ich will und werde mich nicht damit abfinden, jetzt schon zu sagen, die AfD ist gesetzt als Mitglied des Landtags.»