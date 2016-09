Rotes Kreuz: Gravierende Engpässe bei Blutkonserven

Blutkonserven in einem Kühlraum. Foto: Patrick Pleul/Archiv Foto: dpa

(Bad Kreuznach/Mainz (dpa/lrs)) Dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Rheinland-Pfalz fehlen Blutkonserven. Es gebe zwar immer mal wieder Engpässe, aber so schlimm wie in diesem Jahr habe er es noch nicht erlebt, sagte Daniel Beiser, Pressereferent des Blutspendedienstes Rheinland-Pfalz und Saarland, am Donnerstag in Bad Kreuznach. Die Lage spitze sich zu.