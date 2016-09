Saarländischer AfD-Spitzenkandidat verkauft «Lagergeld» und NS-Orden

Der saarländische AfD-Spitzenkandidat Rolf Müller. Foto: Oliver Dietze/Archiv Foto: dpa

(Saarbrücken (dpa)) Der saarländische AfD-Spitzenkandidat Rolf Müller verkauft in seinem Antiquitätengeschäft in Saarbrücken auch Orden mit Hakenkreuzen und Geldscheine aus der NS-Zeit. «Ich verkaufe die immer mal wieder», sagte Müller am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Zuvor hatten der «Stern» und das ARD-Magazin «Panorama» darüber berichtet.