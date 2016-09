Heute scheint in der Region häufig die Sonne, Schauer oder Gewitter bleiben selten, meist ist es trocken. Die Temperaturen steigen auf spätsommerliche 24 Grad in der Vulkaneifel und bis 29 Grad an der Mosel.Nachts wechseln sich Wolkenfelder und klarer Himmel ab. bei Tiefstwerten um 16 bis 11 Grad.

Trotz einigen bewölkten Abschnitten wird es am Sonntag mit bis zu 28 Grad in der Region recht heiß, sehr vereinzelt Schauer oder Gewitter. Abkühlung gibt es auch zu Beginn der neuen Woche nicht, ganz im Gegenteil: 32 Grad sind am Montag und Dienstag möglich. Bis mindestens Donnerstag solle das Hochdruckwetter andauern, berichtete der DWD weiter.