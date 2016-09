Schwan auf Landstraße unterwegs: Polizei gibt Starthilfe

(Andernach (dpa/lrs)) Ein spazierender Schwan hat am Samstag kurzzeitig den Verkehr auf einer Landstraße in Andernach behindert. Mehrere Autofahrer informierten die Polizei am Morgen über den tierischen Ausflug.