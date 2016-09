Sprengung eines Fahrkartenautomaten in Salmtal: Ex-Fremdenlegionär als Tatverdächtiger festgenommen

Das teilte die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft am Montag mit. Bei der Festnahme am Samstagabend in einem Hotel im Bahnhofsviertel habe er Campinggaskartuschen, Stemmeisen und andere Gegenstände bei sich gehabt, sagte Behördensprecher Alexander Badle. Ob der Mann bei der Fremdenlegion den Umgang mit Sprengstoff gelernt habe, sei unbekannt.

Der 35-Jährige, der mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt, war erst Anfang August aus dem Gefängnis entlassen worden - auf Bewährung, nach Verbüßung von zwei Dritteln einer vorherigen vierjährigen Haftstrafe, zu der er 2014 (ebenfalls wegen Sprengung etlicher Fahrkartenautomaten) verurteilt worden war.



Gut eine Woche nach der Entlassung soll der Mann dann in Darmstadt den ersten Automaten aufgesprengt haben. In Salmtal soll er dann Ende des Monats erneut zugeschlagen haben: Hier kippte der Automat durch die Sprengung aber nach vorne, wodurch nicht das Bargeld entnommen werden konnte. Der durch die Sprengung entstandene Schaden beläuft sich laut den Ermittlern auf 40.000 Euro, weil auch das Bahnhofsgebäude beschädigt wurde.



Weitere Taten werden dem Mann in Hessel (Runkel-Arfurt), Baden-Württemberg (Stuttgart) und im Saarland (Merchweiler) zur Last gelegt. Er soll knapp 6000 Euro erbeutet haben, die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 160.000 Euro geschätzt. Die Sprengungen soll der Mann durch Einsatz eines Gasgemisches herbeigeführt haben.