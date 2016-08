Sturm und Hagel setzen Rekordhitze im Saarland jähes Ende

Am Samstag war in Saarbrücken-Burbach mit 37,9 Grad der bislang heißeste Tag des Jahres in Deutschland gemessen worden. Damit wurde sogar der Rekord vom Vortag mit 37,5 Grad noch getoppt. Um einen neuen Rekord seit Beginn der Messungen aufzustellen, fehlten am Samstag noch ein paar Grad. Der Spitzenwert wurde am 5. Juli 2015 im bayerischen Kitzingen ermittelt: 40,3 Grad.

Der DWD gab für das ganze Saarland eine Hitzewarnung heraus. Die Ozon-Schwellenwerte wurden nach Darstellung des Immissionsnetzes Saar mehrfach überschritten. Die Behörden rieten, anstrengende Tätigkeiten im Freien zu vermeiden. In weiten Teilen des Landes galt die zweithöchste Gefahrenstufe für Waldbrände.

Doch bereits für den Montag erwarteten die Wetterforscher einen Temperatursturz: Fast überall im Saarland gehen mit Beginn der neuen Woche die Temperaturen schlagartig um acht bis zehn Grad zurück. Bereits am Sonntagnachmittag sollten Hagel und Sturmböen die Temperaturen drücken. Am Montag gibt es laut DWD einzelne Schauer, am Dienstag bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen in den kommenden Tagen zwischen 24 und 27 Grad, im Bergland bei frischeren 22 Grad.