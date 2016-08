Tafeln in Rheinland-Pfalz stoßen an ihre Grenzen

Bürger werden in Koblenz mit Lebensmitteln versorgt. Foto: Christian Schultz/Archiv Foto: dpa

(Koblenz (dpa/lrs)) Eine große Zunahme an Bedürftigen und Schwankungen bei den gespendeten Lebensmitteln bereiten den Tafeln in Rheinland-Pfalz Probleme. Die Nachfrage gehe in erster Linie auf Flüchtlinge zurück, sagte der Vorsitzende des Landesverbandes Rheinland-Pfalz und Saarland, Bernd Neitzert, der Deutschen Presse-Agentur. Besonders in Ludwigshafen und Mainz sei die Lage angespannt.