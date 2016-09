Unbekannte vergiften Ziegen im Tierpark

Foto: Felix Kästle/dpa

(Kaiserslautern (dpa/lrs)) In einem privaten Tierpark in einem Waldgebiet in Kaiserslautern haben unbekannte Täter mehrere Ziegen vergiftet. Fünf Tiere seien dabei getötet worden, teilte die Polizei am Samstag mit.