Einige wie Neuwied und Bitburg hoben hervor, dass sie ihre Bürger um die Meinung gefragt und bei der Bewerbung eingebunden haben. Bad Kreuznach will die alten Heilbäder wiederbeleben. Und Bad Neuenahr-Ahrweiler warb mit einem «Das blühende Leben»-Konzept. Er habe bei allen «Feuer in den Augen» gesehen, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Andy Becht. Die Entscheidung dürfte in anderthalb Wochen im Kabinett fallen.