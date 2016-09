Weniger als 40 Burka-Trägerinnen in Rheinland-Pfalz

Bei einer Diskussion im Frauenausschuss des Landtags über ein Burkaverbot sagte Jaqueline Rauschkolb (SPD) am Donnerstag: «Ich habe noch nie jemand in einer Burka gesehen.» Susanne Ganster (CDU) erwiderte, dann sollte sie einmal nach Ludwigshafen fahren. Die Burka sei «ein ganz deutliches Zeichen von Abgrenzung».

Integrations- und Frauenministerin Anne Spiegel (Grüne) sprach sich entschieden gegen ein Verbot der Vollverschleierung aus: «Ein Gesetz, das Frauen verbietet, Burka zu tragen, ist mit Menschenrechten genausowenig vereinbar wie der Zwang, eine Burka zu tragen.» Eine Frau, die aus freien Stücken eine Burka oder den Gesichtsschleier Nikab trage, werde durch ein Verbot in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe eingeschränkt und isoliert. Wenn aber eine Frau dazu gezwungen werde, sei dies schon jetzt als Nötigung strafbar. «Mit einem Verbot kommen wir nicht gegen patriarchalische Strukturen an», sagte Spiegel.

CDU-Oppositionsführerin Julia Klöckner fordert schon länger ein Verbot der Vollverschleierung. In Bayern schloss sich am Donnerstag die CSU an: «Die Burka hat in Deutschland nichts verloren.»