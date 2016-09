Wildkameras dürfen keine Spaziergänger aufnehmen

Wildkamera an einem Baum. Foto: Arno Burgi/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lhe)) Jäger müssen bei dem Anbringen von Wildkameras darauf achten, dass diese keine Spaziergänger aufnehmen können. «Sie sind entweder in Kniehöhe oder mit steilem Aufnahmewinkel nach unten zu installieren», berichtete der Landesbeauftragte für Datenschutz (LfDI) in Mainz am Freitag.