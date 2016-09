In den ersten acht Monaten ertranken nach Angaben der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) 13 Menschen im Land, das sind 3 weniger als im Vorjahreszeitraum. Bundesweit wurden 425 Badetote gezählt und damit 46 mehr als in den ersten acht Monaten 2015, wie die Organisation am Donnerstag im niedersächsischen Bad Nenndorf mitteilte. Im gesamten Jahr 2015 waren in Rheinland-Pfalz 19 Menschen ertrunken.