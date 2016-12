ARCHIV - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (2.v.l) informiert sich am 07.04.2016 in Bingen (Rheinland-Pfalz) am Kellereingang zu einem von Zuwanderern bewohnten Haus über Folgen und bisherige Erkenntnisse, nachdem bei einem Brand im Keller des Gebäude in der Nacht sechs Menschen verletzt worden waren. Rechts neben ihr steht der Oberbürgermeister von Bingen, Thomas Feser. (zu dpa «Angriffe auf Asylunterkünfte in Rheinland-Pfalz» vom 03.12.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Frank Rumpenhorst (dpa)