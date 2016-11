70 Jahre Landtag Rheinland-Pfalz: Festakt am Dienstag in Koblenz

In dicke Wintermäntel gehüllt legen Kommunisten und Konservative, Ex-NSDAP-Mitglieder und ehemalige Exilanten einst in Koblenz die Grundlage für die rheinland-pfälzische Demokratie. Am 22. November ist es genau 70 Jahre her, dass 120 Männer und 7 Frauen zur ersten Sitzung der Beratenden Landesversammlung im Theater Koblenz zusammengekommen sind. «Kalte Winterluft strömt in den Saal, ein Loch im Dach ist nur notdürftig geflickt», schreibt der heutige Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) rückblickend in seiner Einladung zum Festakt an diesem Dienstag (22.11.) im Theater Koblenz.



Das Ergebnis am Ende etlicher Sitzungen nach dem Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs mit Millionen Toten und zerstörten Städten ist die bis heute gültige Landesverfassung. Nur mit einer Zweidrittelmehrheit kann der Landtag jetzt noch etwas an ihr ändern. Bestimmte Teile dürfen überhaupt nicht angetastet werden.



In der Beratenden Landesversammlung hatten zuvor unter anderem einstige KZ-Gefangene und Flüchtlinge mit ehemaligen NSDAP-Mitgliedern und aus Moskau gelenkten Kommunisten zusammengearbeitet. Der Mainzer Historiker Michael Kißener urteilt: «Das war sehr bunt zusammengewürfelt und auch menschlich schwierig. Diese ersten Abgeordneten mussten sich ohne Aussicht auf viel Geld und Ruhm zusammenraufen und wussten nicht, ob das neue Land Rheinland-Pfalz Bestand haben würde.»



Bei den jetzigen 70-Jahre-Feiern der Bundesländer werde oft vor allem der wirtschaftliche Erfolg betont. «Aber es war mehr, es war die schwierige Schaffung der ersten langfristig funktionierenden Demokratie in Deutschland, und wir müssen alles tun, dass sich hier heute nichts ändert», betont der Geschichtsprofessor. Die Beratende Landesversammlung, die sich bereits als Landtag bezeichnete, tagte in Koblenz an vier verschiedenen Orten. Neben dem Theater waren dies nach Angaben des Parlaments das Rathaus, das Görreshaus und das inzwischen abgerissene Hotel Rittersturz.



Die Besatzungsmacht Frankreich hatte zwar schon Ende August 1946 Mainz als künftige Landeshauptstadt bestimmt, doch dort waren alle in Frage kommenden Gebäude für Parlament und Regierung zunächst noch zerstört. Faktisch blieb Koblenz mehr als vier Jahre Hauptstadt.



Die Debatte um Parlaments- und Regierungssitz hatte laut Kißener das Potenzial, das am grünen Tisch zusammengewürfelte Bundesland wieder auseinanderfallen zu lassen. In einer Abstimmung 1950 im Koblenzer Landtag kam es zu einem berühmten Patt: 43 Abgeordnete stimmten für einen Umzug nach Mainz - und 43 Parlamentarier dagegen. Frankreich war verärgert.



Was tun? Einfach eine zweite Abstimmung ansetzen. Eineinhalb Monate später beschloss der Landtag den Umzug nach Mainz mit 49 zu 32 Stimmen. Am 18. Mai 1951, dem vierten Jahrestag der Annahme der Verfassung, tagte das Parlament erstmals im historischen Deutschhaus in Mainz, das gegenwärtig renoviert wird.



Beim Festakt am Dienstag in Koblenz erinnern Zeitzeugen wie Ex-Ministerpräsident Bernhard Vogel (CDU) und Ex-Landtagspräsident Christoph Grimm (SPD) an früher. Die Festansprache hält EU-Parlamentspräsident Martin Schulz. Dem Geburtstagskind Landtag gratulieren will auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).