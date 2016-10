Statt des erhofften Mannes meldete sich ein angeblicher Vermittler bei ihr und vereinbarte ein persönliches Gespräch in der Wohnung der Frau, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der Vorwand: Sie solle für ein Profil Angaben zu ihren Eigenschaften und Wünschen bei der Partnersuche machen. Der Betrüger gab an, für diesen Service normalerweise 4900 Euro zu verlangen, in ihrem Fall aber den Vorzugspreis von 2500 Euro zu berechnen. Die völlig überrumpelte Frau handelte den Mann noch um einige hundert Euro herunter und füllte einen Überweisungsträger aus.