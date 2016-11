800 Kilogramm schwere Kirchenglocke von Bauhof geklaut

Die Täter drückten nach Erkenntnissen der Polizei gegen 3.30 Uhr mit einem Lastwagen das Zufahrtstor des Geländes in der Stadt am Rhein auf, luden die 800 Kilogramm schwere und etwa 1,70 Meter hohe Eisenglocke auf und fuhren davon. Nach Angaben eines Polizeisprechers war die Glocke zuvor von Privatleuten ersteigert und auf dem Bauhof zwischengelagert worden. «Sie hat zehn Jahre auf dem Turm der Kirche in Weißenthurm geschlagen - da hat sie keiner geklaut», sagte der Sprecher.