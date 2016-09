Angebliche Spenden von Ex-Geheimagent Mauss an CDU: Partei sagt Aufklärung zu

Sechs Jahre nach dem Eingang von zwei Spenden an die CDU Rheinland-Pfalz sorgen Berichte für Wirbel, wonach diese möglicherweise von dem ehemaligen Geheimagenten Werner Mauss stammen sollen. „Von Seiten des Landesverbands ist bereits am Mittwoch alles Mögliche getan worden, um die beiden 2010 eingegangenen Spenden einer Kanzlei in Eisenach aufzuklären“, sagte CDU-Landesgeschäftsführer Jan Zimmer am Donnerstag in Mainz. Die SPD sprach von „ganz vielen Ungereimtheiten“ und forderte Antworten auf offene Fragen.

Am Wochenende hatte die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass Mauss über einen Anwalt Geld an die rheinland-pfälzische CDU gespendet haben soll. Die CDU Rheinland-Pfalz hatte am Mittwoch erklärt, sie habe 2010 zwei Einzelspenden von einer Anwaltskanzlei in Eisenach erhalten, über insgesamt 18.500 Euro. Dazu sagte ein Sprecher: „Es ist nicht ungewöhnlich, dass juristische Personen Gelder an Parteien spenden - dies gilt für nahezu alle Parteien.“ Alle Anforderungen des Parteienrechts seien beim Eingang dieser Spenden erfüllt worden. Landesgeschäftsführer Zimmer schrieb dem Anwalt einen Brief, in dem er erklärte, er gehe davon aus, „dass die Beträge von Ihnen selbst stammen und ordnungsgemäß versteuert worden sind.“ Eine Antwort darauf ist bislang nicht eingegangen.

Am Donnerstag berichtete die Mainzer Allgemeine Zeitung, dass neben den Spenden an den Landesverband auch Spenden an die CDU im Kreis Cochem-Zell eingegangen seien, „deren Herkunft vermutlich nicht geklärt ist“. Von 2010 bis 2014 habe die Kanzlei in Eisenach insgesamt 46 500 Euro an die Partei überwiesen. Dabei sei als Verwendungszweck in vier von fünf Fällen der Name „Nolilane“ aufgetaucht - in den Anfang April veröffentlichten „Panama Papiers“ wird so eine Briefkastenfirma genannt, die in Panama registriert wurde und die mit Mauss in Verbindung gebracht wird, der seinen Wohnsitz in Strimmig im Hunsrück (Kreis Cochem-Zell) hat.

In einer Spende an die CDU Cochem-Zell sei als Verwendungszweck „Nolilane-Bleser“ angegeben worden, berichtete die Allgemeine Zeitung. Peter Bleser ist Bundestagsabgeordneter der CDU Rheinland-Pfalz und Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin. Eine Sprecherin seines dortigen Büros verwies dazu auf die Erklärung des CDU-Landesverbands vom Mittwoch.

„Da gibt es ganz viele Ungereimtheiten“, sagte SPD-Generalsekretär Daniel Stich am Donnerstag der dpa. „Das sind nur Fragen, keine Vorverurteilungen. Aber die Fragezeichen werden größer, je länger die CDU nichts offiziell sagt.“ Stich forderte eine Erklärung der Landesvorsitzenden Julia Klöckner.