Arbeitslosenzahl in der Region Trier steigt leicht (Update)

Der leichte Anstieg gilt auch für ganz Rheinland-Pfalz: Insgesamt waren 106.200 Frauen und Männer ohne Job registriert, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Im Vergleich zum Oktober wurden 0,6 Prozent oder 600 Arbeitslose mehr gezählt. Im Vergleich zum November 2015 beträgt die Zunahme 0,9 Prozent oder 1000 Arbeitslose.



Der Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz sei trotz des leichten Anstiegs weiter stabil, sagte die Chefin der Regionaldirektion, Heidrun Schulz, in Saarbrücken. Im November hätten sich in Rheinland-Pfalz vermehrt Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, die zuvor im Gartenbau, im Baugewerbe und im Gastgewerbe gearbeitet hätten. Die Arbeitslosenquote lag im November wie schon im Oktober bei 4,8 Prozent - dieser Wert war auch ein Jahr zuvor ermittelt worden.