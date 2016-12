Autos während Comedy-Show in Saarbrücken demoliert: 30 000 Euro Schaden

Der Komiker Bülent Ceylan bei der Bambi-Verleihung 2016. Foto: Clemens Bilan/Archiv Foto: dpa

(Saarbrücken (dpa/lrs)) Sie haben eine Show des Komikers Bülent Ceylan angesehen und danach eine böse Überraschung erlebt: Am Donnerstagabend wurden in Saarbrücken in der Nähe der Saarlandhalle mehrere Autos von Besuchern demoliert, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte.