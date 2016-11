«Sie werden alle, wenn sie wollen, zu uns zurückkehren und wieder an ihren Arbeitsplatz kommen. Wir sind froh, wenn wir sie wieder in unseren Reihen haben», so der 58-Jährige. Bei dem Unglück wurden drei Menschen getötet, einer starb einige Tage später. 29 Menschen wurden verletzt, sieben davon schwer.

Zu dem Unglück im Landeshafen Nord war es am 17. Oktober gekommen. Bei Wartungsarbeiten soll ein Mitarbeiter einer Fremdfirma eine falsche Leitung angeschnitten und damit einen Brand verursacht haben, dem die Explosion folgte. Laut Staatsanwaltschaft schweigt der Verdächtige zu dem Vorwurf.