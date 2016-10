BASF-Explosion: Vorbereitungen für Spurensuche dauern an

Erst wenn die BASF die Vorarbeiten abgeschlossen habe und der Ort des Geschehens absolut sicher sei, könnten die Behörden mit der Sicherung von Spuren beginnen. Es sei unklar, ob das noch in dieser Woche möglich ist.

Bislang vermuten die Ermittler, dass es zu dem Unglück am 17. Oktober kam, als ein Mitarbeiter einer Fremdfirma eine falsche Rohrleitung anschnitt. Sie enthielt ein Buten-Gemisch, das vermutlich in Brand geriet und die Explosion einer anderen Leitung verursacht haben könnte. Bei dem Unfall wurden drei Menschen getötet, ein weiterer erlag am Wochenende seinen Verletzungen. Sechs Schwerverletzte liegen noch immer im Krankenhaus. Am Mittwoch soll es erneut eine Schweigeminute für die Opfer geben.