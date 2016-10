BASF-Unglück: Einschnitt an Rohrleitung mögliche Ursache

Zwei Feuerwehrautos stehen an der Unglücksstelle vor dem BASF-Logo. Foto: Andreas Arnold/Archiv Foto: dpa

(Frankenthal (dpa/lrs)) Das tödliche Explosionsunglück bei der BASF ist möglicherweise durch einen Schnitt in eine Leitung mit brennbaren Stoffen verursacht worden. An einer Rohrleitung am Unglücksort sei ein entsprechender Einschnitt entdeckt worden, der vermutlich mit einer Trennscheibe verursacht worden sei, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.