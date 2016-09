Mehrere Autofahrer hatten am Dienstag und Mittwoch das Tier gemeldet. Auch eine Streife der Polizeiinspektion Türkismühle sah den großen Vogel am Mittwochmorgen in einem Wiesenbereich, der jedoch schnell davon lief. Den Beamten gelang es lediglich, ein Foto zu schießen. Wem der Strauß gehört, war zunächst völlig unklar. Die Polizeiinspektion Türkismühle bittet unter der Telefonnummer 06852-9090 um Hinweise, wo ein solches Tier vermisst wird.