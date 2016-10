Betrunkener fährt über rote Ampel und uriniert an Laterne

(Mainz (dpa/lrs)) Betrunken ist ein 26-jähriger Mann in Mainz mit seinem Auto über eine rote Ampel gefahren und hat danach an eine Straßenlaterne uriniert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erwischte sie ihn am Montag noch während er sich erleichterte.