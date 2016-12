Bischöfe und Kirchenpräsidenten: Nicht alle klimafreundlich

(dpa/lrs) So stößt der Wagen des Diözesanadministrators im Bistum Mainz, Dietmar Giebelmann, pro Kilometer 136 Gramm des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 aus, wie die Deutsche Umwelthilfe (DUH) am Dienstag in Berlin als Ergebnis einer Umfrage mitteilte.



Kaum umweltschonender ist der Trierer Bischof Stephan Ackermann unterwegs - seine Audi A6 Limousine 3.0 TDI quattro (Baujahr 2015) bringt es auf 133 Gramm.



Am klimafreundlichsten fährt der Präsident der Evangelischen Kirche der Pfalz, Christian Schad, mit 119 Gramm. Insgesamt lagen bei der deutschlandweiten Umfrage 31 von 47 Dienstautos kirchlicher Würdenträger unterhalb der Schwelle von 130 Gramm CO2 pro Kilometer.