«Black Friday» erreicht Einzelhandel in Rheinland-Pfalz

«Vieles, was es früher nur online gab, findet sich jetzt auch im stationären Handel», sagte der Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbands Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz, Thomas Scherer. Früher habe es solche Rabattaktionen am Tag nach dem amerikanischen Erntedankfest in Deutschland nicht gegeben. Viele hätten sich den Begriff jetzt zu eigen gemacht.

Mittlerweile gebe es auch vereinzelt stationäre Läden, die am «Black Friday» teilnehmen, sagte Scherer. Beim Umsatz könne er mit dem traditionellen Sommer- und Winterschlussverkauf jedoch nicht mithalten. «Dafür hat es sich noch nicht stark genug etabliert.» Angesichts vieler Sonderangebote erledigen viele US-Amerikaner am Tag nach ihrem «Thanksgiving» erste Weihnachtseinkäufe. In den vergangenen Jahren hat die Aktion auch Deutschland erreicht. Vor allem viele Internet-Händler gehen mit Rabattaktionen auf Kundenfang, manche nicht nur einen Tag sondern sogar eine ganze Woche lang.