Die Polizei nahm die beiden 19-Jährigen aus Andernach und Pellenz am Freitag fest, wie sie in Mayen mitteilte. Die zwei Tatverdächtigen gestanden mehr als 20 Strohballen- sowie fünf Autobrände in Weißenthurm und ein Feuer in einem Bus in Mendig. Die Beamten ermitteln nun, ob noch weitere Brände auf das Konto der beiden gehen. Ihr Motiv war zunächst unklar. Die beiden 19-Jährigen sollten noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden.