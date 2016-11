Das Clubheim in Neustadt/Wied ist erneut beschlagnahmt und versiegelt worden, wie die «Rhein-Zeitung» (Donnerstag) berichtete.

Lewentz teilte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mit, de Maizières Entscheidung sei «ein deutliches Signal an die kriminelle Rockerszene». Die Rocker nennen sich trotz ihres Vereinssitzes in Rheinland-Pfalz «Hells Angels MC Bonn», weil sie sich einst von einer Bonner Gruppierung der «Höllenengel» abgespalten hatten. Mehrere Mitglieder stehen wegen zahlreicher Vergehen vor dem Landgericht Koblenz.