Die Stabübergabe von Tillich an Dreyer findet an diesem Montag (16.00 Uhr) im Zelt des Bundesrats am Dresdner Altmarkt statt, während der Feiern zum Tag der Deutschen Einheit in der sächsischen Landeshauptstadt. Zuvor nimmt Dreyer an einem ökumenischen Gottesdienst (10.00 Uhr) in der Dresdner Frauenkirche teil. Als Motto für ihre Bundesratspräsidentschaft wie für die Feier zum Tag der Deutschen Einheit 2017 in Mainz hat sie das Leitmotiv gewählt: «Zusammen sind wir Deutschland.»