CDU Cochem-Zell kündigt Konsequenzen aus Spendenaffäre an

(dpa/lrs) - Kreischefin und Landtagsabgeordnete Anke Beilstein kündigte am Donnerstag im Parlament an: «Wir werden künftig bei allen Belegen über 1000 Euro (...), den die Mitarbeiterin einsieht, auch Einsicht nehmen durch die Schatzmeisterin, die Vorsitzende und den Kreisgeschäftsführer.» Beilstein wies Kritik zurück: «Es wurde alles getan, um eine umfassende und schnelle Aufklärung der Sachlage zu ermöglichen.»



Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun legte CDU-Landes- und Fraktionschefin Julia Klöckner parteiinterne Konsequenzen nahe, wenn sie keinen Grund für weitere Aufklärung sehe. Es geht um rund 107 000 Euro möglicherweise illegale Spenden an die CDU Cochem-Zell von 1999 bis 2015 sowie um zwei Spenden von insgesamt 18 500 Euro an die Landes-CDU im Jahr 2010. Hinter 82 000 Euro steht Ex-Agent Werner Mauss laut seinem Anwalt Gero Himmelsbach. Rund 44 000 Euro sind der CDU zufolge weitergeleitete Spenden der Anwälte Franz Hansen und Birgit Varwig sowie Spenden von Richard Nelson. Hansen wickelt laut Himmelsbach Angelegenheiten für Mauss ab, Nelson ist aus Sicht der Landes-CDU mit Mauss identisch.