Chemie-Unfall in Mayen: Chemikalie tritt in Werkhalle aus

(Mayen (dpa/lrs)) Aus einer defekten Druckluftleitung ist am Donnerstag in einer Werkhalle einer Firma in Mayen eine Chemikalie ausgetreten. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr wurde keiner der rund 30 Mitarbeiter in der Halle «ernsthaft verletzt».