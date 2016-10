Das Lineup steht: Supergroup «Propheten des Zorns» kommen zu Rock am Ring

Auf der offiziellen RAR-Facebook-Seite heißt es, der Vorverkauf startet am 20. Oktober. Also ab in die Puschen, denn das Lineup ist mal wieder stark.



Warum? Weil der Veranstalter es wieder schafft, Ikonen der Festival-Historie und aktuelle Musikheroen zu versammeln.



Als erste exklusive Headliner stehen Ring- und Park Champions wie Die Toten Hosen, die ihren neuen live-Zyklus am Ring starten, und die großartigen System Of A Down fest.



Prophets Of Rage, die neue Supergroup mit Musikern von Rage Against The Machine, Public Enemy und Cypress Hill, spielen ihre einzigen deutschen Festivalauftritte bei Rock am Ring und Rock im Park.



In dem vielversprechenden Programm stehen auch Macklemore & Ryan Lewis, Broilers, Marteria, Kraftklub, Beginner, Bastille und AnnenMayKantereit.



Aber das ist noch nicht alles. Dazu kommen internationale und nationale Highlights wie 187 Strassenbande, Wirtz, Bonez MC & RAF Camora, In Flames, Airbourne, Rag'n'Bone Man, Feine Sahne Fischfilet, Henning Wehland, Pierce The Veil, Beartooth, Sleeping With Sirens und Motionless In White.



Rock am Ring und Rock im Park steigen vom 2. bis 4. Juni 2017. Die beiden Festivals präsentieren auf vier Bühnen rund 90 Protagonisten der nationalen und internationalen Musikszene.



Tickets und die beliebten Hardtickets sind ab 20. Oktober, 10 Uhr erhältlich. Alle weiteren Informationen rund um den Vorverkaufsstart folgen laut der Agentur Lieberberg in Kürze.