Deutscher Karneval als immaterielles Kulturerbe nominiert

Mainzer "Narren". Foto: Andreas Arnold/Archiv Foto: dpa

(Bexbach/Bonn (dpa/lrs)) Der deutsche Karneval soll als nationales Brauchtum in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen werden. Das habe die Expertenkommission empfohlen, die bei der deutschen Unesco-Kommission angesiedelt sei, sagte die Sprecherin der Kommission am Mittwoch in Bonn.