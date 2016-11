«Der Caritasverband ist als Träger sozialer Dienstleistungen zu einer Säule unseres Sozialstaats geworden», sagte sie bei einem Festakt am Samstag in Trier laut Mitteilung. Er sei zudem Anwalt und Partner für Benachteiligte und Ausgegrenzte. «Sie treten für eine solidarische Gesellschaft ein, in der Menschen in Würde leben können», ergänzte Dreyer. Der Caritasverband im Bistum Trier sei mit den Einrichtungen und Diensten in Gesundheit und Pflege, sozialer Sicherung, Teilhabe und Kinderbetreuung auch ein wichtiger Partner der Landesregierung. Der Deutsche Caritasverband ist noch älter: Er wurde bereits 1897 in Köln gegründet.