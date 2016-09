Dabei will sie unter anderem über die Zukunft der Zusammenarbeit in Europa angesichts der Flüchtlingsfrage und des Brexits sprechen. Erwartet werden negative Auswirkungen auf die Wirtschaft auch in Rheinland-Pfalz, wenn Großbritannien die EU verlässt. Außerdem tagt das rot-gelb-grüne Kabinett in Brüssel. Geplant ist ein Gespräch mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, sowie ein Treffen mit Digitalkommissar Günther Oettinger und Regionalpolitik-Kommissarin Corina Cretu.