Dreyer startet offiziell als Bundesratspräsidentin

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Foto: Boris Roessler/Archiv Foto: dpa

(Mainz/Dijon (dpa/lrs)) Mit einer Reise ins Burgund startet die neue Bundesratspräsidentin Malu Dreyer (SPD) ihr Amt. In der Partnerregion Burgund will die rheinland-pfälzische Regierungschefin heute für den Zusammenhalt auf regionaler Ebene in der EU werben.