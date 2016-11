Gründe sind die steigende Lebenserwartung und der Rückgang der Geburtenzahlen. Auch die Präferenz junger Menschen für attraktive Städte spielt eine wesentliche Rolle. Der demografische Wandel hat vielfache Auswirkungen, vor allem auf Alters- und Gesundheitsversorgung.

Die Erhebung auf der Grundlage von Daten der amtlichen Statistik für das Jahr 2015 weist deutliche regionale Unterschiede auf. Mit einem Altersdurchschnitt von 40,7 Jahren ist Trier die jüngste Stadt in Rheinland-Pfalz. Nur in Trier ging der Altersdurchschnitt in den vergangenen zwei Jahrzehnten zurück, um 0,1 Jahre. Danach folgen Mainz (41,5), Ludwigshafen (42,6) und Landau (42,8). Die höchsten Durchschnittsalter gibt es in Pirmasens (47,1), in der Südwestpfalz (47,0) sowie in den Kreisen Birkenfeld (46,5), Ahrweiler und Bad Dürkheim (jeweils 46,3 Jahre).