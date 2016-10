Eierwürfe an Halloween in Rheinland-Pfalz: Sonst ruhig

In manchen Fällen waren am Montagabend Pyrotechnik oder Partylärm Grund für den Polizeiruf. In Trier habe man dagegen keine Meldungen registriert, die Nacht sei normal verlaufen, wie ein Sprecher berichtete. Auch in Ludwigshafen habe es außer ein paar verschmierten Hauswänden «nichts Außergewöhnliches» gegeben. In Kaiserslautern war es Polizeiangaben zufolge ebenfalls ruhig.

In Landau rückte die Polizei einige Male wegen Ruhestörungen aus. «Die durch die Polizei angetroffenen Geister und Gespenster waren zwar meist alkoholisiert, aber gegenüber den eingesetzten Beamten friedlich gesinnt», hieß es in einer Mitteilung der Polizei.

Von Horrorclowns fehlte vielerorts jede Spur. In Bingen erschreckten Jugendliche im Clown-Kostüm andere Jugendliche mit Spielzeugwaffen, das sei jedoch «normal für Halloween», sagte ein Polizeisprecher in Mainz.