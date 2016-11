Eifeler SPD entscheidet über Bundestagskandidat

Zwei von ihnen hat der SPD-Kreisverband Bitburg-Prüm per Stellenanzeige gefunden: den Politikwissenschaftler Antonio Giarra-Zimmermann (55), der in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung in Berlin eine Stabsstelle leitet, und den Maschinenbauingenieur Jan Pauls (32) aus Aachen.

Hinzu kommt Landschaftsarchitekt Tobias Geisbüsch aus Daun (26), den die SPD im Vulkaneifelkreis auf klassischem Weg als möglichen Kandidaten nominiert hat. Erstmals hat eine Partei per Stellenanzeige nach einem Bundestagskandidaten gesucht. 118 Bewerbungen gingen ein. CDU-Gegenkandidat ist der rheinland-pfälzische Generalsekretär Patrick Schnieder. Zum Wahlkreis Bitburg gehören der Eifelkreis Bitburg-Prüm, der Kreis Vulkaneifel und der Altkreis Wittlich.