Erste Mainzelmännchen-Ampel geht in Betrieb

Foto: Fredrik von Erichsen

(Mainz (dpa/lrs)) Die bundesweit erste Mainzelmännchen-Ampel geht heute in Mainz in Betrieb. Sie soll in der Heimat der kleinen Männlein Fußgängern den sicheren Weg zwischen der Fußgängerzone und dem Bahnhof weisen.