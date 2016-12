Ex-Finanzchef des Nürburgrings wegen Untreue verurteilt

Wie die «Rhein-Zeitung» am Mittwoch berichtete, war er bei der 2009 spektakulär gescheiterten Privatfinanzierung des 330 Millionen Euro teuren Ausbaus der Rennstrecke etwa daran beteiligt, die Nürburgring GmbH um gut eine halbe Million Euro zu schädigen. Die Staatsanwaltschaft hatte zwei Jahre Haft auf Bewährung gefordert, die Verteidigung um Milde gebeten. Das Urteil gegen den geständigen Finanzexperten fiel am Dienstag. Eine Gerichtssprecherin sagte am Mittwoch: «Es ist noch nicht rechtskräftig.» Der Nürburgring-Skandal hatte die damalige rheinland-pfälzische SPD-Alleinregierung schwer erschüttert.