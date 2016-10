Falsche Polizisten fesseln Fußgänger in Mainz und ziehen ihm die Hose herunter

(Mainz) Drei Männer haben sich in Mainz als Polizisten ausgegeben und einen 38-jährigen Fußgänger mit Handschellen gefesselt. Sie hätten ihm ein Wattestäbchen in den Mund gesteckt und dies mit einem Alkohol- und Drogentest begründet, berichtete die Polizei am Montag.